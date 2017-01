Hirvisonnien voimainmittelö päättyi karusti

TAIPALSAARI Kiima-aika ja komeat sarvet koituivat kahden hirvisonnin kohtaloksi Taipalsaarella. Voimia mitellessä eläinten sarvet olivat lukkiutuneet kiinni toisiinsa.

Taistelupari oli päätynyt suo-ojaan Pönniälässä ja hukkunut.

– Naaraan suosiosta siinä varmaan on tapeltu. Luulen, että tämä on tapahtunut jo syksyllä nimenomaan hirvien kiima-aikana, taipalsaarelainen Matti Hölsä kertoo.

Sonneilla oli lihapainoa Hölsän arvion mukaan parisataa kiloa ja ikää kymmenkunta vuotta.

– Parhaassa iässä ne ovat olleet, hän tuumaa.

Hölsä löysi hirvet viikko sitten mailtaan metsätöiden yhteydessä. Ne nostettiin ylös viime maanantaina traktorin ja puutavarakuormaajan avulla. Sana oli kiirinyt, sillä sunnuntaina ojan reunalle vei jalanjälkiä.

– Onhan tämä harvinainen juttu. Ei varmaan tapahdu Suomessa edes joka vuosi, kokenut metsämies arvelee.

Peräkärryllä makaavissa päissä sarvet ovat edelleen tiukasti kiinni toisissaan. Isommat sarvet ovat 15-piikkiset ja pienemmät 9-piikkiset.

– Isompien leveys on 1,26 metriä, Hölsä kertoo mitanneensa.

Savilahdentien varrella asuva Hölsä kertoo kuulleensa sarvien kalistelua myös lähimetsissä.

– Isojen sarvien takia nämä kaksi ovat toisiinsa kiinni jääneet. Jos toisella sonnilla on selvästi pienemmät sarvet, ne eivät sotkeudu näin, Hölsä tietää.

Hän kertoo kuulleensa Lemi-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistyksen Lauri Heikalta, että hirviä on mennyt hukkaan kymmenkunta.

– Jäihin niitä on pudonnut. Ja yksi huonossa lihassa ollut oli ilmeisesti onnettomuudessa loukkaantunut, Hölsä kertaa.

Hirviä liikkuu paljon nimenomaan Savilahdentien ympäristössä. Hölsän mukaan tienylitysjälkiä on eniten Leväsen ja Kuivasensaarentien välillä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi