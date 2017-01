Kaupan konsepti?

M-ryhmän vahvistama tieto kauppaneuvotteluista rauhoittanee ainakin hetkeksi tilannetta Taipalsaaren kirkonkylällä. Kun Kesko ilmoitti viime vuoden lopulla sulkevansa kirkonkylän Siwan, meteli yltyi melkoiseksi. Vaikka vielä ollaan neuvotteluvaiheessa, uutinen on alueelle erityisen positiivinen.

Pieni yllätys tieto kuitenkin on. Maalaisjärjellä ajatellen ei olisi ollut suurikaan shokki, vaikka kukaan ei olisi osoittanut kiinnostusta kauppapaikkaa kohtaan. Perustelihan Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen Siwan sulkemista liian pienellä markkinalla ja ostovoimalla. Myös vuokratila, jossa kauppa toimi, olisi Kuosmasen mukaan vaatinut merkittävän investoinnin. Varmasti sulkemispäätökseen vaikutti myös K-Market Saimaanharjulla.

Mikäli M-kauppa kirkonkylällä avataan, on mielenkiintoista nähdä sen konsepti. Kulut on pidettävä tarkasti kurissa, mutta valikoima ei voi olla pelkästään kioskilinjaa. Kannattaako peruselintarvikkeiden rinnalla myydä erikoistavaroita? Mitä oheispalveluja kauppa voi tarjota ja mihin yhteistyösopimuksiin on ylipäätään mahdollisuus? Näitä asioita nyt neuvottelupöydässä varmastikin pyöritellään.

Kirkonkylä on kauppansa ansainnut. Jos ja kun ovet aukeavat, asiakkaiden on kuitenkin vastattava huutoon. Kesä on sesonkiaikaa pienellekin kaupalle Taipalsaarella, mutta euroja on tultava kassaan tasaisesti ympäri vuoden. Paikalliset palvelut säilyvät vain niitä käyttämällä. Raadollista, mutta monella paikkakunnalla liiankin totta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi