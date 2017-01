Laululavan pohjatyöt on jo saatu tehtyä

LEMI Ensi kesänä Lemin musiikkijuhlilla toivotaan laulettavan laululavalla. Laululava on nousemassa nuorisoseurantalo Tapiolan pihapiiriin ja sen avajaisia on tarkoitus juhlia tämän vuoden musiikkijuhlilla.

Millä tolalla laululavaprojekti tällä hetkellä on, Lemin musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Eija Räisänen?

– Projekti on oikein hyvällä tolalla. Lavan alustavat pohjatyöt on saatu tehtyä ja laululavan teräsrakenne on kilpailutettu. Muun muassa tarjouksia tulemme käymään yhteistyökumppaneidemme kanssa läpi tammikuun lopulla.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

