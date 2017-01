Ruisleipä äänestettiin Suomen kansallisruoaksi

Suomalaiset ovat valinneet 100-vuotiaan Suomen kansallisruoaksi ruisleivän. Kärkijoukossa olivat myös karjalanpaisti, karjalanpiirakka sekä paistetut kalat perunamuusin kanssa.

Äänestyksen kansallisruoasta järjestivät ELO-säätiö yhdessä MTK ry:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Äänestykseen osallistui lähes 50 000 suomalaista.

Ruisleipä on kautta aikojen kuulunut suomalaiseen ruokapöytään. Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensosen mukaan ruisleipä on niin keskeinen osa suomalaista identiteettiä, että sitä tulee ulkomailla ikävä.

– Ruisleivän voitto on mahtava juttu. Se kertoo perinteiden kunnioittamisesta ja toisaalta kuvastaa tämänhetkistä terveystrendiä. Ruisleipähän on varsinaista superruokaa. Uutta ja vanhaa samassa paketissa, Mensonen iloitsee.

Leipätiedotuksen teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten suosikkileipä on rukiinen palaleipä. Joka toisessa kodissa sitä syödään päivittäin. Ruisleipä on ajan kuluessa saanut perinteisen limpun ja reikäleivän rinnalle uusia muotoja, kuten paloja ja napostelutuotteita.

Suomessa on poikkeuksellisen monipuolinen ja monimuotoinen leipäkulttuuri, jossa alueelliset vaihtelut ovat suuria.

Alueelliset erot näkyvät myös ruisleivissä. Tutkimuksen mukaan limppuja syödään eniten Itä-Suomessa, kun taas Länsi-Suomessa maistuvat reikäleivät ja palaleivät.

Suomalaisissa ruisleivissä käytetty ruis on lähes aina täysjyväistä. Rukiin terveysvaikutukset on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa.

