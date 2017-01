Hävikkiruokaa hyvään

Kävin tekemässä juttua Savitaipaleen ruoka-avusta. Mieletöntä työtä, jota vapaaehtoiset tekevät sydämellä, jotta vähävaraisilla olisi ruokaa kaapissa. Mietin ajaessani paikalle, että millaisia ihmisiä mahdan paikan päällä kohdata.

Siellä oli meitä. Samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Ahkeria ihmisiä, joiden eläke ei vain riitä elämiseen tai niitä, jotka potevat sairautta, joka syö melkein kaikki rahat lääkkeisiin, iäkkäämpiä ja nuoria. Leima on sana, jota osa heistä pelkää. Kai se istuu niin vahvasti suomalaisessa sisussa ja perinteessä, että kyllä sitä on ennenkin itsekseen pärjätty.

Sitten on niitä, jotka eivät välitä ja vetävät muutkin ihmiset mukaan hakemaan viikottaisen leipäannoksen.

Silmiä avaava kokemus, joka sai laittamaan oman elämäni osaltaan perspektiiviin. Pääpointtina on, että vaikka tilanne oli mikä oli, tapasin kuitenkin mielettömän avoimia ja huumorintajuisiakin ihmisiä.

Hävikkiruokaa saadaan sitä jakavan tahon mukaan niin paljon, että sitä riittäisi useammallekin ihmiselle. Jos vielä Savitaipaleella jää hävikkiruokaa yli, lahjoitetaan se eläintalouksiin. Täällä kuitenkin varmasti on niitä, jotka eivät kehtaa tulla hakemaan ilmaista ruokakassia. Pienellä paikkakunnalla se voi olla vielä astetta vaikeampaa juurikin tämän kaikki tuntevat toisensa tai ainakin tietävät -jutun osalta.

Papereita ei kuitenkaan paikalla katsota, eikä kukaan pälyile epäilevästi toisia hakijoita. Sen sijaan vaihdetaan hymyjen kera kuulumisia ja tervehdyksiä.

Suomessa kotitalouksien ruokahävikki on vuosittain 120–160 miljoonaa kiloa. Kyllä, myönnän itsekin että joskus ruokaa lentää roskiin, se hävettää, ja paljon.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta, arjen muutoksista sekä keittiötaitojen ja viitseliäisyyden heikkenemisestä. Tähteitä ei hyödynnetä ja parasta ennen -elintarvikkeita käsitellään usein kuin viimeisen käyttöpäivän tuotteita. Väitän, että viitseliäisyyskin on monella se juttu. Huomaan itse, että ne viikot, kun olen yksin kotona, eivät ole mitään ruokajuhlaa.

Sen seurauksena, jos kaapissa on avattu makkarapaketti, se saattaa lentää viikon lopulla roskiin. Tämä on omalta kohdaltani ikuisuusaihe, jossa yritän koko ajan kehittyä.

Mielestäni on hienoa, että kaupat jakavat hävikkiruokaa hyvään tarkoitukseen, koska monet kauppiaat ovat tuskailleet täysin käyttökelpoisen hävikkiruuan kanssa.

Jos ruokaa on tarjolla, ja raha ei tunnu riittävän siihen, niin miksei kävisi hakemassa ruokakassia.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi