Rakkautta ja remakkaa meininkiä

SUOMENNIEMI Nuorisoseuran parrasvalot pysyvät Suomenniemellä toistaiseksi sammutettuina. Seuran väkeä on kuitenkin mukana Tukkijoella-näytelmässä, jota harjoitellaan Ristiinan kesäteatteria varten.

Kysymyksessä on Suomenniemen, Ristiinan ja Pertunmaan nuorisoseurojen yhteisesitys.

– Tämä on ainutlaatuinen juttu. Missään ei ole tehty aikaisemmin, Suomenniemen nuorisoseuran puheenjohtaja Jonna Salmensuo hehkuttaa.

Suomenkylän monitoiminainen Satu Mustanoja nähdään esityksessä Maija Rivakkana.

– Maija on kulkija, joka tulee uittotyömaalle. Hän on sellainen kahvinkeittäjä ja muonittaja, Mustanoja esittelee.

