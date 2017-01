Höntsäsählystä tuli kilpalaji

Salibandyn suosio kasvaa kohinalla Suomessa. Rekisteröityjä pelaajia on nyt 7,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Salibandyliitossa on tällä hetkellä 57 054 rekisteröitynyttä pelaajaa. Lisäystä on tullut vuodessa 3 827 pelaajan verran.

Länsi-Saimaan alueella on junioreiden määrä lisääntynyt vain Taipalsaarella. Taipalsaaren Kisalla (TaiKi) on 110 salibandyjunnua. Lisenssipelaajien määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 40:stä 70:ään.

– Kolmisen vuotta sitten teimme periaatepäätöksen, että siirrymme höntsäsählystä enemmän kilpailulliseen pelaamiseen, TaiKin puheenjohtaja Santeri Forsten kertoo.

Savitaipaleen Urheilijoilla (StU) oli viime kaudella noin 80 junnupelaajaa. Nyt salibandyn harrastajia on 62.

– Savitaipaleen liikuntatalo on olosuhteiltaan melko hyvä, mutta sali on 18 metriä liian lyhyt. Nyt salissa saa pelata sarja pelejä vain C2-ikäluokkaan asti, StU:n salibandyjaoston puheenjohtaja Jukka Ukkonen kertoo.

Lemin Kopa Junioreilla oli viime vuonna kaksi junnujoukkuetta. Tällä kaudella joukkueita on enää yksi. Junioreita on kaikkiaan noin 50.

Suomenniemen Urheilijoilla on parikymmentä sählyä harrastavaa lasta.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 19. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.

Savitaipaleen liikuntatalolla pelataan la 21.1. salibandyn F1 (2007 synt.) -junioreiden sarjaturnaus. Ottelut alkavat klo 10. Turnaukseen osallistuvat muun muassa StU ja Luumäen LuFT kahdella joukkueella sekä TaiKi. Yleisöllä on turnaukseen vapaa pääsy.