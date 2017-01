Savitaipalelaisopiskelijoille jaossa apurahoja

SAVITAIPALE Koululaisrahastolautakunta on ilmoittanut jälleen apurahat haettaviksi.

Apurahat on tarkoitettu ammattikorkeakoulussa opiskeleville ja ammatillisia toisen asteen perustutkintoja suorittaville savitaipalelaisille nuorille.

Apurahat ovat kaikkien alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden haettavissa, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat saaneet apurahan edellisenä vuonna tai kaksi kertaa aikaisemmin. Apurahan saajan tulee olla kirjoilla Savitaipaleella 1.1.2017.

Hakemuslomakkeet palautetaan 7. helmikuuta mennessä Savitaipaleen kunnalle osoitteeseen Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”apurahahakemus”.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan verkkosivuilta. Hakemukseen on liitettävä koulun antama todistus opiskelusta.

LSS

