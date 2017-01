Kunnanjohtaja edustaa Stam1naa Emma-gaalassa

LEMI Kunnanjohtaja Jussi Stoorilla on ensi viikon lauantaina edessään hiukan erilainen edustustehtävä.

Lemin metallimusiikkiylpeys Stam1na pyysi Stooria edustamaan bändiä 4. helmikuuta pidettävässä Emma-gaalassa.

Stam1nan jäsenet eivät itse pääse gaalaan paikalle, sillä he ovat samaan aikaan soittamassa Karibialla 70 000 Tons of Metal -risteilyllä.

Stoor ja Stam1nan kitaristi-laulaja Antti ”Hyrde” Hyyrynen kävivät aiheesta keskustelua jo joulukuussa. Alunperin kunnanjohtaja oli lähdössä mukaan vain juhlavieraana, mutta myöhemmin rooli muuttui.

– Kun Hyrde pyysi minua bändin viralliseksi edustajaksi, vastasin, että mikä ettei. Sehän on kunniatehtävä, Stoor kertaa.

Espoo Metro Areenalla pidettävä Emma-gaala on Suomen suurin vuosittainen musiikkialan palkintojenjakotilaisuus. Stam1na on ehdolla Emma-palkinnon saajaksi kaikkiaan viidessä kategoriassa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 26. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomien painetusta lehdestä.