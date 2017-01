Kansanedustajalta kyseltiin palkasta moottoripyöräveroon

SAVITAIPALE Lappeenrantalainen kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) vieraili viime viikolla Savitaipaleen koulukeskuksella yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten tentattavana.

Aluksi kansanedustaja kertoi omasta työstään ja taustastaan hieman oppilaille. Auditorio oli tupaten täynnä. Kysymykset lähtivät lentelemään heti, kun oppilaat saivat luvan.

Se, käykö Torniainen joka päivä Helsingissä, kiinnosti erästä oppilasta.

– Minulla on työsuhdeasunto Helsingissä, joka on kävelymatkan päässä eduskuntatalolta, Torniainen vastasi ensimmäiseen kysymykseen.

Kysymysten aiheet vaihtelivat laidasta laitaan. Torniaisen kantaa tiedusteltiin esimerkiksi tasa-arvoiseen avioliittolakiin.

– Äänestin alkujaan tasa-arvoista avioliittolakia vastaan. Hyväksyn arvomaailman, mutta mielestäni avioliitto on miehen ja naisen välinen asia.

Lisäksi kyseltiin maahanmuuttopolitiikasta, epäkohdista Suomessa ja kansanedustajan palkasta.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi

