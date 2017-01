Kummipelaaja kannusti monipuoliseen liikuntaan

TAIPALSAARI Kunnan kummipelaaja, SaiPan ruotsalaispuolustaja Per Savilahti-Nagander, vieraili torstaina kirkonkylän ja Vehkataipaleen kouluilla.

Kirkonkylällä Savilahti-Nagander kannusti lapsia harrastamaan urheilua monipuolisesti. Jääkiekko valikoitui puolustajajärkäleen ykköslajiksi 14–15-vuotiaana.

– Pelasin yhtä aikaa koripalloa, jalkapalloa ja jääkiekkoa, Savilahti-Nagander kertoi.

– Harrastamisen pitää olla hauskaa. Urheilua kannattaa katsoa positiivisen kautta ja uskoa itseensä, sillä ennemmin tai myöhemmin tulee eteen myös vastoinkäymisiä, hän neuvoi.

Lapset tiedustelivat Savilahti-Naganderilta monenlaista aina lempiväristä luistinten merkkiin. Esikuvan roolin jääkiekkoammattilainen koki mieluisaksi.

– Siitä tulee itselle upea fiilis, mutta roolin sisäistäminen vie aikaa. On myös käyttäydyttävä sen edellyttämällä tavalla niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Kun on tunnettu, ei voi hullutella.

Tärkeimmäksi idolikseen Savilahti-Nagander nimesi oman isänsä. Jääkiekkoilijoista hän seurasi nuorena erityisesti Mats Sundinia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää Savilahti-Naganderin vierailusta ja lasten kysymyksistä torstaina 2. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomien painetusta lehdestä.