Tukea on tarjolla

Vireä yritystoiminta on olennainen osa elinvoimaista maaseutua. Toiminnan puitteet ja menestymisen mahdollisuudet kuitenkin vaihtelevat paljon esimerkiksi yrityksen alasta riippuen.

Leader Länsi-Saimaa ry ja Taipalsaaren kunta pitivät viime viikon lopulla pienyrittäjille aamukahvitilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena oli etupäässä kuunnella yrittäjiä, mutta keskustelun lomassa osallistujat saivat tietoa saatavilla olevasta rahallisesta tuesta. Pienyritysten on tietyin edellytyksin mahdollista hakea Leaderin kautta tukea toimintansa kehittämiseen.

Kehittämisyhdistyksen yritystukineuvoja Juri Savtschenkon mukaan vastaavia tilaisuuksia on tulossa vielä sekä Savitaipaleella että Lemillä. Tiedon levittämiselle on tarvetta, sillä yritystukiasia on monelle pienyrittäjälle vieras ja rahaa on jaettavana. Leader-tukia ei vielä osata näillä nurkilla yhdistää yritystoimintaan, vaan niiden koetaan olevan usein pelkästään yleishyödyllistä toimintaa varten.

Maaseudun pienyrittäjien näkökulmasta aktiivinen tiedottaminen on avainasemassa. Kuntien ja Leader-yhdistysten kaltaisten toimijoiden on kuitenkin myös osattava välillä vaieta, sulkea videotykki ja antaa ääni kentälle. Kun yrittäjät kootaan saman pöydän ääreen, verkostoituminen lähtee käyntiin. Voi olla, että matka esimerkiksi paikallisten pienyrittäjien yhteistyöhön on pitkä, mutta ainakin siemen on kylvetty.

Samaan aikaan yritysten pitää varoa passivoitumasta. Apua ja tukea löytyy ympäriltä, mutta sitä pitää myös osata hakea. Vastuu yrityksen toiminnasta ei ole kenelläkään muulla kuin yrittäjällä. Jos esitteet ja käyntikortit ovat painamatta ja verkkosivut tekemättä, on aika turha valittaa, kun kauppa ei käy.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi