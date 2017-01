Viisi uutta hakijaa pyrkii kunnanjohtajaksi

SAVITAIPALE Jatkokierros Savitaipaleen kunnanjohtajan hakuprosessissa tuotti neljä uutta hakemusta ja yhden suostumuksen. Kaikkiaan 12 henkilöä tavoittelee nyt virkaa.

Ensimmäinen hakukierros päättyi 30. joulukuuta. Kunnanhallitus päätti jatkaa hakuaikaa 27. tammikuuta saakka.

Uusista hakijoista harvinaisin koulutuspohja on nousiaislaisella maa- ja markkinointijohtajalla Ilpo Haalistolla, jolla on maitrise de geographien arvo Ranskasta.

Muita uusia hakijoita ovat Mikkelin kaupungin kehitysjohtajanakin toiminut valtiotieteiden tohtori Soile Kuitunen Mikkelistä, auto- ja konetekniikan insinööri Lasse Käiväräinen Savitaipaleelta sekä diplomi-insinööri Jaakko Kilpeläinen Lappeenrannasta.

Lisäksi eläkeläinen Kalevi Ylisirniö Mäntsälästä on antanut suostumuksensa virkaan. Ylisirniö on ollut kunnanjohtajana Vetelissä, Kiimingissä ja Mäntsälässä.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi jää vanhuuseläkkeelle huhtikuun alussa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Aiheesta aiemmin:

Uudeksi kunnanjohtajaksi seitsemän halukasta (30.12.2016)

Uuden kunnanjohtajan etsintä jatkuu Savitaipaleella tammikuun lopulle (12.1.2017)