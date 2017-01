Runonkerääjiksi kuin esikuvat ikään

SAVITAIPALE Viime kesänä Savitaipaleen nimikkohenkilöiksi, Charlotaksi ja Taneliksi, valitut Terttu Kultanen ja Heikki Hytti lähtevät Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kulkemaan esikuviensa jalanjäljissä.

Kultanen kertoo kaksikon aloittavan runonkeruun Sata runoa Savitaipaleelta -teemalla. Itsekin riimittelevänä Kultanen tietää, että alueella on runoilevia kynäniekkoja paljonkin.

– Ja jos nyt vielä saataisiin rohkaistua sellaisia pöytälaatikkokirjoittajia, jotka eivät aiemmin ole tulleet julkisuuteen, hän lisää.

Runoista on tarkoitus koostaa painotuote ja luonnollisesti toiveena on saada tekstejä mahdollisimman monelta kirjoittajalta.

– Koosteeseen voisi ottaa sata runoa sillä periaatteella, että kaikki pääsisivät mukaan, Kultanen pohtii.

Runoja voi lähettää Terttu Kultaselle postitse tai sähköpostitse 30. huhtikuuta saakka.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Sata runoa Savitaipaleelta

Runot voi lähettää Terttu Kultaselle 30.4. mennessä joko postitse tai sähköpostitse.

Osoitteet ovat Taipalsaarentie 474, 54800 Savitaipale ja teelkoo@gmail.com.

Lisätietoja saa Terttu Kultaselta puhelimitse numerosta 0400 660 659.