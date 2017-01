Ulkomaalaiset rötöstelivät entistä enemmän

Ulkomaalaisten osuus kasvoi viime vuonna Kaakkois-Suomessa useissa eri rikoslajeissa verrattuna vuoteen 2015. Ulkomaalaisten tekemäksi epäiltyjen rikosten kokonaismäärä nousi 135 rikoksella eli 14,15 prosentilla.

Tiedot käyvät ilmi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilastoista, jossa on verrattu viime vuoden tapahtumia vuoteen 2015.

Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen omaisuusrikosten kohdalla kirjattiin 85 rikoksen eli 16,04 prosentin kasvu.

39 ulkomaalaista epäiltiin seksuaalirikoksesta. Edellisenä vuonna epäiltyjä oli 14.

Kaakkois-Suomessa tehtiin viime vuonna 60 raiskausrikosta. Niistä 41:ssä tekijä on tiedossa. Heistä kymmenen oli ulkomaan kansalaisia. Vuonna 2015 ulkomaalaisia oli yhdeksän.

Poliisi vastaanotti seksuaalisesta ahdistelusta 28 rikosilmoitusta, mikä on kymmenen enemmän kuin vuonna 2015.

18 tapauksessa tekijä on tiedossa ja heistä kuusi on ulkomaalaisia. Lisäystä tuli neljän henkilön verran.

Liikennerikoksia kirjattiin 6 346, mikä on 789 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Laskua tuli niin liikenteen vaarantamisissa (pudotus 506 tapausta), törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa (19), törkeissä rattijuopumuksissa (93) kuin rattijuopumuksissakin (53).

Suurin prosentuaalinen pudotus koettiin huumausainerikoksissa, joita tehtiin 210 vähemmän (1 104/894) kuin vuonna 2015.

Sen sijaan petosrikoksia tilastoitiin 576 enemmän kuin vertailuvuonna (1 720/2 296).

Tilastopiikki selittyy luottolaitoksiin kohdistuneesta laajasta petossarjasta, jossa oli mukana useita epäiltyjä. Myös nettipetosten kasvu näkyy lukemissa.

Poliisille tehtiin kaikkiaan 39 997 rikosilmoitusta, mikä on 251 rikosta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hälytystehtäviä oli 55 623. Niiden määrä lisääntyi 1 573 tehtävällä.

Poliisi saapui tapahtumapaikalle lähes samassa ajassa kuin edellisenäkin vuonna. Kiireellisissä hälytystehtävissä virkavalta oli paikalla keskimäärin 10,1 minuutissa.

Tutkinnan tulokset ovat Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen mukaan parantuneet vuoteen 2015 verrattuna, selvitysprosentit nousseet ja rikosta kohti käytetty keskimääräinen tutkinta-aika on vähentynyt.

