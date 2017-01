Huttusenniemen jäätiellä on railo

SAVITAIPALE Huttusenniemen jäätielle on syntynyt railo Kuolimolla. Railo sijaitsee Lehtisensaaren Leppäniemen ja Huttusenniemen rannan välillä lähempänä Leppäniemeä arviolta noin 700 metrin päässä Huttusenniemen rannasta.

Railosta kertoi Länsi-Saimaan Sanomille Savitaipaleen tielautakunnan sihteeri Jarmo Karhula, joka käyttää jäätietä useimmiten viikonloppuisin. Karhula on havainnut railon, joka ilmenee jäätien yli menevänä kohoumana, kahtena peräkkäisenä viikonloppuna.

– Viime lauantaina (28.1.) kohouma oli 10–20 senttimetriä railon kummallakin puolella olevaa jäänpintaa ylempänä. Havaintojeni mukaan railo on kasvanut ja jossakin vaiheessa on vaarana, että jäätiellä ei railon yli voi kulkea, Karhula kertoo.

– Käytännössä autoilija havaitsee railon viimeistään ajaessaan sen yli, jolloin kovemmalla vauhdilla auto niiaa, jolloin auton jouset ovat kovilla, hän jatkaa.

Jäätiellä kuljetaan omalla vastuulla.

– Jäätiellä autolla liikkuvien on hyvä tiedostaa railon olemassaolo, jotta ei riko autoaan, Karhula sanoo.

Jäätietä hoitaa Huttusenniemen yksityistiekunta, johon on oltu asian tiimoilta yhteydessä. Tiekunnan edustajat seuraavat tilannetta railon kohdalla ja ovat luvanneet merkitä paikan heijastimilla.

Karhulan mukaan jäätie siirretään tarvittaessa kiertämään railokohta Huttuseniemen mantereen tai Lehtisensaaren rannan puolelta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi