LÄNSI-SAIMAAN Sanomien näköislehti on vapaasti luettavissa Sanomalehtiviikon ajan. Perinteistä Sanomalehtiviikkoa vietetään kuluvalla viikolla (30.1.–3.2.).

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja – ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa.

Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Tänä vuonna viikon teemana on ”Avarra maailmaasi”. Viikolla haastetaan pohtimaan omaa mediamaailmaa ja sitä, mihin sisältöihin luottaa ja miksi.

