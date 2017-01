Saimaalla ja Kuolimolla on viime viikkoina varoiteltu isoistakin railoista. Esimerkiksi Taipalsaaren Riutanselällä on tällä hetkellä noin kolme kilometriä pitkä railo. Sää on suotuisa railojen syntymiselle. Kun jäällä ei ole lunta suojana railoja syntyy herkästi. Jää kutistuu sivusuunnassa jopa metrillä pakkasen kiristyessä kymmenen astetta. Jääteillä saa nyt olla erityisen tarkkana.

Uskaltaisitko ajaa jäätiellä? Kyllä

En Näytä tulokset