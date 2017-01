Maakuntaviestin kohtalo selviää tiistai-iltana

SAVITAIPALE Maakuntaviestin kilpailupäivä lähestyy, mutta talvi vain ei ole ottanut kunnolla tullakseen. Perinteinen hiihtotapahtuma siirrettiin aiemmin pidettäväksi sunnuntaina 5. helmikuuta.

Kilpailunjohtaja Timo Mikkolan mukaan järjestelyväki tekee hartiavoimin töitä, että maakuntaviesti saataisiin vietyä ensi viikonloppuna läpi.

– Lumitilanne on kylläkin heikko, joten tänään (31.1.) latupohjalle on ajettu traktoreilla peräkärrykaupalla lunta niistä harvoista kasoista, joita Savitaipaleen taajaman alueella on, Mikkola kertoo.

Mikkolan mukaan kilpalatu lyhennetään 1,6 kilometrin mittaiseksi ja yritetään saada mahdollisimman hyvään kuntoon. Lopullinen päätös maakuntaviestin järjestämisestä tehdään tiistai-iltana.

– Kokoonnumme kilpailun juryn ja talkooväen kanssa liikuntatalolle, katsomme olosuhteet ja päätämme kilpailun pitämisestä tai peruuttamisesta, Mikkola viestittää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi