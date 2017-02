Railo ei säikytä Kuolimon jäätien käyttäjiä

SAVITAIPALE Kuolimon jäätie on tärkeä väylä paitsi asiointiliikenteelle, myös työmatkalaisille ja vapaa-ajan asukkaille. Esimerkiksi Huttusenniemeltä on jäätien kautta Savitaipaleen kirkolle 12 kilometriä. Maanteitse matka tulee noin 30 kilometriä.

Ympäristötarkastaja varoitti alkuviikosta jäätien käyttäjiä railosta, joka on tiellä Lehtisensaaren Leppäniemen ja Huttusenniemen rannan välillä.

Huolettaako railo, Huttusenniemellä asuva Vesa-Matti Pettinen?

– Ei ole ainakaan vielä haitannut. Tien kunto on ollut hyvä. Jäätä on yli 30 senttiä.

Milloin tien käyttö alkoi tänä talvena?

– Se oli suunnillaan kuukausi sitten.

Missä asioissa teidän perheenne käyttää jäätietä?

– Tie oikaisee paljon, kun käydään Lappeenrannassa. Emäntä käy usein kaupassa myös Savitaipaleella. Hän vie tenavia luisteluradalle tai uimaan Suvantoon. Hyvin paljon harrastetaan.

Kuinka paljon liikenne vilkastuu jääreitin aikana Huttusenniementiellä?

– Liikennettä on vähintään tuplasti enemmän.

Kuinka pitkälle kevääseen jäätiellä uskaltaa ajaa?

– Olen joskus ajanut ihan huhtikuun alkupäivinä. Se on jo urheilua, sillä silloin tie on huono. Jos kelit jatkuu kohtalaisina, niin maaliskuun puoliväliin asti tie on hyvä.

Onko vesi noussut jäätielle?

– On muutama tietty kohta, joka nostaa veden. Ajoin kerran maasturilla ja pohjaan asti oli vettä. Vielä uskalsin ajaa.

Ketkä hoitavat jäätietä?

– Huttusenniemen tiekunta eli Huttusen Eero ja Terho.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Huttusenniemen jäätiellä on railo (30.1.2017)