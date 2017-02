Kunnanjohtaja on tänään Emma-gaalassa

LEMI Kunnanjohtaja Jussi Stoor on mukana lauantai-iltana 4. helmikuuta järjestettävässä Emma-gaalassa. Televisiolähetys gaalasta alkaa Nelosella kello 20.

Stoor edustaa Espoossa pidettävässä juhlassa Stam1na-yhtyettä. Stam1na on mukana Karibialla parhaillaan käynnissä olevalla 70 000 Tons of Metal -risteilyllä eivätkä bändin jäsenet näin ollen pääse Emma-gaalaan paikalle.

Stam1na halusi edustajakseen nimenomaan Stoorin.

– Kun Hyrde (Stam1nan laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen) pyysi minua bändin viralliseksi edustajaksi, vastasin, että mikä ettei. Sehän on kunniatehtävä, kunnanjohtaja kertoi Länsi-Saimaan Sanomille tammikuussa.

Emma-gaala on Suomen suurin vuosittainen musiikkialan palkintojenjakotilaisuus. Stam1na on ehdolla kaikkiaan viidessä eri kategoriassa.

– Pidän todennäköisenä, että sieltä joku palkinto tulee. Maallikkona arvioisin, että Stam1na on vahvoilla ainakin vuoden metallialbumi -kategoriassa, Stoor arveli aiemmin.

MATIAS LÖVBERG

Stam1nan Emma-ehdokkuudet

Vuoden yhtye

Vuoden albumi (Elokuutio)

Vuoden metallialbumi (Elokuutio)

Vuoden artisti/yhtye, yleisöäänestys

Vuoden musiikkivideo (Kuudet raamit), yleisöäänestys