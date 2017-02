Laulupiiri voittaa aina kotiolot

SUOMENNIEMI Ei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen luokseni saan.

Ikivihreä valssi Kultainen nuoruus kajahtaa Metsätähdessä Suomenniemellä. Menossa on Eläkeliiton paikallisen yhdistyksen runo- ja laulupiiri.

– En tiedä, onko tämä nyt niin antoisaa, mutta saa olla kotoa poissa, piiriä vetävä Pertti Kuusinen vitsailee.

Joka toinen maanantai järjestettävä runo- ja laulupiiri on houkutellut tällä kertaa paikalle neljä laulajaa yhdistyksen piiristä.

Lisäksi mukana on Metsätähden asukkaita, joista monet yhtyvät ilolla lauluun.

Tilaisuus aloitetaan kappaleella Lesken lempi.

– Minäkin olen ollut leskenä 25 vuotta, yksi asukkaista ilmoittaa.

