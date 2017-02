Stam1nalle metallialbumin Emma-palkinto – kunnanjohtajaa ei televisiossa nähty

LEMI Stam1na palkittiin lauantaina vuoden 2016 parhaan metallialbumin Emma-patsaalla. Palkinnon pokkasi Espoossa bändiä edustanut Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor.

Emma-palkinto Elokuutio-albumista jaettiin kuitenkin ennen suoran televisiolähetyksen alkamista, joten kunnanjohtajaa ei televisiossa nähty.

Stam1na sen sijaan lähetti videoterveisensä gaalayleisölle ja televisiokatsojille altaasta The Independence of the Seas -aluksen kannelta jostakin Karibialta. Yhtye oli samaan aikaan mukana laivalla järjestetyllä 70000 Tons of Metal -risteilyllä.

– Jussi, take it away!, Stam1nan laulaja-kitaristi Antti ”Hyrde” Hyyrynen kannusti kunnanjohtajaa videolla.

Stam1na oli ehdolla kaikkiaan viidessä eri kategoriassa, mutta muita palkintoja ei tällä kertaa kunnanjohtajan matkassa Lemille lähtenyt.

Jussi Stoor on julkaissut kuvia Emma-gaalasta muun muassa Instagram-tilillään.

