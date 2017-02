Savitaipaleen strategian tunnettuus on tuoreen tutkimuksen mukaan huippuluokkaa

SAVITAIPALE Kunnan uuden strategian tunnettuus on tammikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 98 prosenttia.

Muutos puolen vuoden takaiseen on merkittävä, sillä aiemmin Vaasan yliopistolle tehdyssä strategian tunnettuuteen liittyvässä väitöskirjatutkimuksessa Savitaipaleen strategian tunnettuus oli kunnan johdon ja työntekijöiden keskuudessa pyöreä nolla.

Tutkimuksen tehneen Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Mauryn mukaan Savitaipaleen tulos on huikea, sillä yleisesti tunnettuustulokset ovat prosentin luokkaa.

– Tällaista tulosta ei ole ollut yhdelläkään kunnalla tai kaupungilla.

Ensimmäisen tutkimuksen jälkeen Savitaipaleelle räätälöitiin uusi strategia, joka sisälsi samalla sekä brändiviestin että arvot. Strategiaa kutsutaan Savitaipaleen salaisuudeksi ja se pitää sisällään oikeastaan vain kolme sanaa: sydämellä, sovussa ja sisulla.

– Kunnanvaltuusto, johto, esimiehet ja työntekijät ovat pitäneet uutta pakettia toimivana. Tätä on myös helppo viedä käytäntöön sekä myös viestiä kuntalaisille, kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi kertoo.

Mauryn mukaan Savitaipaleen salaisuus pitää saada selkäytimeen, asenteisiin, puheisiin ja arjen tekoihin.

