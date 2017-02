Kuntapäättäjän ääni saa kuulua

SAVITAIPALEEN kunnanvaltuustossa käytiin pitkästä aikaa kunnon keskustelua. Sääli vain, että dialogi valtuutettujen ja kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärven välillä jäi sinänsä muodollisuudeksi, kun kyse oli kunnan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) välisestä palvelusopimuksesta, jonka kunnanhallitus oli jo aiemmin hyväksynyt. Sopimus saatettiin valtuustolle vain tiedoksi.

Maanantai-illan keskustelusta sai myös sen kuvan, että kenelläkään läsnäolijoista ei ollut aivan tarkkaa tietoa palvelusopimuksen sisällöstä tai lukujen taustoista. Kysytty kuulemma on, mutta osa Eksoten vastauksista on ollut niin monimutkaisia, että ne olisi yhtä hyvin voitu kertoa savitaipalelaisille hepreaksi tai kiinaksi.

Valtuustossa penättiin esimerkiksi tarkempaa infoa siitä, miten kunnan yli 15 miljoonan euron maksuosuus kuluvalle vuodelle on laskettu. Kunnanjohtaja selitti asian pintapuolisesti, mutta muistutti samalla, että kunnanvaltuusto on itse laskentamallin hyväksynyt.

Paikalle kaivattiin palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäkeä Eksote-kuvioita selventämään. Palvelujohtaja ei kuitenkaan varsinaisen kokouksen puitteissa paikalle ehtinyt. Ruohonjuuritason tieto olisi palvellut valtuutettujen lisäksi myös kokousta seuraamaan tullutta perinteisen vähälukuista yleisöä, vaikka päätöstä ei oltukaan tekemässä.

Kunnallista päätöksentekoa, sen sujuvuutta ja solmukohtia, on taas hyvä nostaa esiin. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, lähestyvät vaalit irrottavat kielenkantoja ainakin niillä istuvilla valtuutetuilla, jotka mielivät jatkoa luottamustoimelleen. Vaaliajan intoa toivoisi valtuustoihin koko toimikaudelle. Liian moni kunnanvaltuutettu nimittäin istuu kokoukset läpi sanomatta sanaakaan. Tikusta ei tarvitse tehdä asiaa, mutta päättäjän pesti ei ole tuppisuita varten.

