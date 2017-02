Suutarin pappa soitti Kekkoselle tietämättään

OLIN kahdeksanvuotiaana viettämässä hiihtolomaa mummolassa Lemin Suonialan kylässä Ahosella vuonna 1962. Olin kylän lasten kanssa tiellä, kun Roiskolan Martti (Pesari) sanoi meille ja näytti kädellään rantaan päin, että Kekkonen hiihtää. Rantaan tuli mustiin puettu hiihtäjä.

Suonialan kylä on kaunista seutua. Kivijärven toisella puolella on Luumäki. Siellä on Kotkanniemi. Sieltä päin Kekkonen tuli.

Presidentti meni niin sanottuun Suutarin mökkiin, jossa asuivat Aatu ja Miina Sihvo. Suutarin pappa oli sokea, mutta musiikkimies. Hänellä oli harmooni, jota hän meille vieraille soitteli.

Istuin Kekkosen vieressä matalalla pienellä penkillä oven pielessä katsellen Kekkoseen päin. Hän kuunteli ja katseli Suutarin pappaa, mutta ei kertonut kuka hän on. Vain ohikulkija. Suutarin pappa totesi Kekkoselle, että onhan meillä käynyt itse presidentti Svinhufvud. Kerrottiinkohan papalle vieraan poistuttua, kuka tämä oli?

Äitini Henny Rantakaulio on kertonut, miten Svinhufvud kävi usein rengin kanssa Suonialan kylässä. Edesmennyt enoni puolestaan kertoi Kekkosen vierailleen usein Lemillä etenkin Tuuvalla.

PAULA RANTAKAULIO

Lappeenranta

