Kotihoidon asiakkaat, omaishoitajat ja omaishoidettavat saavat Eksotelta ilmaisen pneumokokkirokotteen

ETELÄ-KARJALAN sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tarjoaa ilmaisen pneumokokkirokotteen kaikille kotihoidon alle 85-vuotiaille asiakkaille, 6–85-vuotiaille omaishoidettaville, 50–85-vuotiaille omaishoitajille ja kaikille alle 50-vuotiaille omaishoitajille, jotka kuuluvat influenssarokotusriskiryhmiin.

Eksote lähettää asiakkaille kirjeen asiasta. Pneumokokkirokote ehkäisee tehokkaasti bakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta ja aivokalvontulehdusta.

Keuhkokuume ja aivokalvontulehdus ovat vakavia sairauksia. Ne edellyttävät usein sairaalahoitoa, pitkää kuntoutumista ja tehostunutta avun tarvetta jatkossa. Tutkimusten mukaan pneumokokkirokotteen teho on kuitenkin merkittävästi heikentynyt yli 85-vuotiailla. Rokotetta tarjotaan toistaiseksi, ja sitä voidaan pistää ympäri vuoden.

Aiemmin rokotetta on tarjottu säännöllisen kotihoidon alle 85-vuotiaille asiakkaille, joista on rokotettu vain noin 300 asiakasta. Nyt rokotetta tarjotaan yhteensä noin 3 500 henkilölle.

Yksittäisen rokotteen hinta apteekissa on noin 80 euroa. Omaishoitajille, omaishoidettaville ja kotihoidon asiakkaille lähetetään kirjeet asiasta.

Käytännössä rokotuksista huolehtivat kotihoidon, omaishoidon ja terveys- ja hyvinvointiasemien vastaanottojen työntekijät.

