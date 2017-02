Lemiläinen lammaskynttilä on ehdolla Suomi 100-tunnuksen saajaksi

LEMI Ekologisia lammastuotteita valmistavan Lemin Lammas -yrityksen kynttilä on ehdolla Suomi 100 -tunnuksen saajaksi.

Tunnuksen saa käyttöönsä vuoden 2017 ajaksi yleisöäänestyksen perusteella 100 tuotetta tai palvelua.

100 hyvää Suomesta -äänestys avautuu verkossa keskiviikkona 15. helmikuuta kello 9. Äänestys sulkeutuu heti, kun 100 ensimmäistä tuotetta tai palvelua on saanut 100 ääntä. Äänestysaikaa on pisimmillään 28. helmikuuta kello 24 saakka.

Lemin Lammas on 4H-yritys, jonka toiminnan aloitti Akseli Kähkönen 13-vuotiaana viime kesänä. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yritys tuo markkinoille sinivalkoisen lammaskynttilän.

Ehdokkaat, joita on ympäri Suomen yli 200, valittiin äänestykseen yritysten omien hakemusten perusteella.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi