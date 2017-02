Kuukanniemen koulun kustannusarvio ylittyy

LEMI Kuukanniemen koulu tulee arvioitua kalliimmaksi. Kustannusarvio on ylittymässä tämänhetkisten laskelmien mukaan 279 000 eurolla.

Lemin kunnanvaltuusto merkitsi kustannusarvion ylityksen tiedoksi kokouksessaan maanantaina.

Ylitys johtuu monista tekijöistä. Esimerkiksi laatutason nosto 60 000 eurolla liittyy muun muassa kalustohankintoihin.

Kuukanniemen koulu rakennetaan leasing-rahoituksella. Rahoitusyhtiö hoitaa rakentamiskustannukset ja kunta maksaa yhtiölle kuukausivuokraa.

Leasing-sopimuksen päätyttyä kunnalla on mahdollisuus lunastaa koulu omaksi.

Kuukanniemen koulun hinta on noin kolme miljoonaa euroa. Opetus koulussa alkaa ensi syyslukukaudella.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi