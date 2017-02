Taipalsaarella rakennetaan Läntisen Pien-Saimaan toiseksi suurinta kosteikkoa

TAIPALSAARI Kilkinsaaren kylässä kosteikon rakentamistyöt ovat kovassa vauhdissa. Suoniityt -pengerrysyhtiö rakentaa kosteikon kuuden eri tilan maille.

Suunnittelu on toteutettu Pien-Saimaan Suojeluyhdistyksen Pusa-hankkeessa (2016–2017) ja rakentaminen tehdään Manner-Suomen kehittämisohjelman Eti-tuella. Työtä urakoivat paikalliset yrittäjät.

Suoniityn alueella peltoja on aikaisemmin kuivatettu johtamalla vedet pumpun avulla Ryngänsuon kautta Pien-Saimaaseen. Pumpun kanssa oli paljon ongelmia rikkoutumisten ja jatkuvien huoltotoimien takia.

Pumppausyhtiö lopetettiin huhtikuussa 2015 ja pumppaaminen päättyy maaliskuussa 2017. Veden alle jäävät pellot otetaan uudenlaiseen vesiensuojelua ja virkistysarvoa edistävään käyttöön.

Suoniityn kosteikon pinta-ala on 12,5 hehtaaria ja sen valuma-alue on 151 hehtaaria. Suoniitty tulee olemaan Lemin Nuorajärven kosteikon jälkeen toiseksi suurin kosteikko Läntisellä Pien-Saimaalla. Valuma-alueesta peltoa on 25 prosenttia.

Rahoitusta kosteikon rakentamiseen on saatu 145 862 euroa ja suunnitteluvaiheessa kustannusten on arvioitu olevan yhteensä 160 000 euroa. Suoniitty sijaitsee Taipalsaaren Kirkkosaaressa Haikkaanlahdella.

LSS

