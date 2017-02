TAIPALSAARI SaiPan ruotsalaispuolustaja Per Savilahti-Nagander siirtyy loppukaudeksi Turun Palloseuran riveihin. Savilahti-Nagander on Taipalsaaren kunnan kummipelaaja.

Savilahti-Naganderilla on sopimus SaiPan kanssa myös kaudesta 2017–2018, joten hän palaa kesällä Lappeenrantaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

