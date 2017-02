Kauppa haluaa palauttaa myös muita palveluita kirkonkylälle

TAIPALSAARI Kirkonkylän uusi kauppa avataan torstaina 16. helmikuuta.

Itsenäisten kauppiaiden M-ketjuun kuuluva kauppa on viralliselta nimeltään M-Market Taipalsaari. Kauppiaina ovat kirkonkylällä asuvat Osmo Laine ja Sari Rautio-Laine. Töihin on palkattu Siwastakin tutut saimaanharjulaiset Jonna Husa ja Tuula Vesterinen.

Osmo Laineen mukaan uuden kaupan valikoima noudattelee Siwasta tuttua linjaa, josta on tosin otettu myös oppia.

– Meillä on hyvä tieto siitä, mitä Siwasta meni ja mitä ei. Eli ei edes oteta hyllyyn sellaista tavaraa, joka ei käy kaupaksi, Husa täydentää.

Selkeä muutos edelliseen on paikallisten tuotteiden ottaminen osaksi valikoimaa.

Myyntiin tulee naudanlihaa Innalanmäen tilalta Haikkaanlahdelta, perunaa Kyllösen tilalta Savitaipaleen Pettilästä sekä hunajaa Lappeenrannan Hytistä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 16. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.

Aiemmin aiheesta

Taipalsaaren kirkonkylän M-kauppa avataan helmikuun puolivälissä (2.2.2017)