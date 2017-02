Vasemmistoliitto esitti vaihtoehtobudjetissaan valtakunnallista satsausta homekoulujen korjaamiseen.

Monissa kunnissa on budjettiin yritetty saada rahaa samaan asiaan. Yhä useammalta koululta on paljastunut ja paljastuu sisäilmaongelmia.

Niihin pitää suhtautua erittäin vakavasti, huono sisäilma on salakavala sairastuttaja.

Kunnat leikkivät lasten ja opettajien terveydellä pitäessään auki kouluja, joissa tiedetään olevan ongelmia.

Altistuminen huonolle sisäilmalle aiheuttaa monenlaisia oireita, joista saattaa seurata elinikäisiä ongelmia.

Hengitystiesairaudet ovat yleisin näistä. Näistä sairauksista kehkeytyy kunnalle paljon enemmän kuluja kuin ongelmaan heti tarttuminen.

Vaikka niin luullaan, home ja kosteusvaurio eivät ole ainoita sairastuttajia. Pelkästään huono tai tilaan riittämätön ilmanvaihto riittää.

Useissa suuremmissa kunnissa on lakkautettu täysin terveitä kouluja ja oppilaita siirretty jo valmiiksi täynnä oleviin kouluihin. Se yksistään saattaa laukaista sisäilmaongelman.

Säännölliset ja tarkat mittaukset ovat tärkeitä ja ongelmien korjaukset säästävät pitkällä tähtäimellä terveysmenoissa.

Pelkästään sisäilmamittaukset eivät riitä, vaan myös materiaalinäytteitä on otettava.

Kun ongelma tiedostetaan, sitä ei saa salata, vaan sekä opettajille että oppilaille ja heidän vanhemmilleen tulee tiedottaa asiasta. Myös toimenpiteet oppilaiden ja opettajien siirtoon sairastuneesta koulusta tulee aloittaa heti.

ARJA TAURIA-HUTTUNEN

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton

Kaakkois-Suomen piiri