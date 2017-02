Taipalsaarelaisen Pasi Havukaisen saama 248 000 euron lasku nousi valtakunnalliseen julkisuuteen Iltalehden uutisoinnin (12.2.) myötä. Insinööritoimisto EHR Ky:n lähettämän laskun loppusumma on yrityksen mukaan korvausvaatimus Havukaisen aiheettomasta kirjoittelusta sosiaalisessa mediassa.

Havukainen on kertonut löytäneensä rakennuttamastaan omakotitalosta lukuisia rakennusvirheitä, joista reklamointi ei ole tuottanut tulosta. Helmikuussa miehen mitta täyttyi ja Havukainen julkaisi Facebook-kirjoituksen, joissa hän mainitsi taloa rakentaneet yhtiöt nimeltä ja kehotti muita välttämään kyseisten yhtiöiden palveluja.

Tapaus on kaikki käänteet huomioiden hyvin erikoinen ja poikkeuksellinen. Rikosilmoituksetkin on tehty puolin ja toisin.

Onko kyseessä kunnianloukkaus? Miten tapausta pitäisi tulkita suhteessa vahingonkorvauslakiin? Onko Havukainen korvausvastuussa? Aiheutuuko mainitusta kirjoituksesta insinööritoimistolle taloudellista haittaa? Jos aiheutuu, miten se voidaan laskea?

Kyseessä on pohjimmiltaan klassinen sana vastaan sana -tilanne. Havukaisen mukaan rakennusyhtiöt ovat tehneet rakentamisessa virheitä. Yhtiöiden mukaan syy on taas Havukaisen itsensä tekemissä rakennustöissä. Havukainen sanoo, ettei ole rakentanut taloonsa mitään (ES 14.2.).

Edessä on rakennusvirheoikeudenkäynti, jossa näihin kysymyksiin saataneen vastauksia.

Pienemmän julkisuusarvon rakennusvirhekiistat eivät ole mitenkään tavattomia. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä rakentamiseen ja remontteihin liittyvät jälkipuinnit saadaan helposti umpisolmuun.

Kun virhe osoitetaan, on monta lusikkaa sopassa: osakkeenomistaja, taloyhtiö, urakoitsija ja mahdollisesti vielä aliurakoitsija tai useampi. Kaikki ovat tietoisia vastuistaan, mutta virheiden myöntäminen on joskus vaikeampaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi