Kunta ryhtyy autokauppiaaksi

TAIPALSAARI Tekninen lautakunta on valtuuttanut teknisen johtajan Samuli Kakon järjestämään tarjouskilpailun ja myymään kolme ikäkulua pakettiautoa.

Kakon mukaan kunnan autokanta on osin erittäin huonokuntoista ja ikääntynyttä. Käyttö- ja korjauskustannukset ovat korkeat. Pakettiautot myydään tarpeettomina.

Taipalsaaren kunnan kolme vanhinta pakettiautoa joutuu myyntilistalle. Autot ovat vuoden 2003 mallin Mercedes-Benz, vuotta nuorempi Mersu ja vuoden mallia olevan Renault Traffic Fourgon. Autoilla on ajettu 180 000–251 000 kilometriä.

Taipalsaari hankki tilalle kolme pakettiautoa huoltoleasingpalvelun kautta. Leasinghinta hinta on 352 euroa autolta kuukaudessa.

