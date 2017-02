Valtuusto äänesti Kimmo Kainulaisen Savitaipaleen uudeksi kunnanjohtajaksi

SAVITAIPALE Kunnanvaltuusto valitsi mikkeliläisen yrittäjän Kimmo Kainulaisen Savitaipaleen uudeksi kunnanjohtajaksi. Imatralla syntynyt Kainulainen, 49, on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.

Valtuusto teki päätöksen maanantai-illan kokouksessa äänestyksen jälkeen. Esityksen äänestyksestä Kainulaisen ja toisen kärkihakija Juho Järvenpään välillä teki valtuutettu Matti Käyhty (ps.). Myös Pro Savitaipaleen valtuutettu Satu Valassaari suhtautui varsin kriittisesti Kainulaisen mahdolliseen valintaan.

Äänestystulos oli kuitenkin varsin selvä. Kainulaisen taakse asettui 16 valtuutettua ja vastaehdokas Juho Järvenpään kannalle viisi valtuutettua. Valtuuston kokouksessa oli paikalla 19 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

– Kunnanjohtajan virka on palveluammatti. Haluan olla virassa ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä. Kuntalaisiin pitää olla kontakti. Uskon myös strategiseen johtamiseen. Kunnalla pitää olla selkeät linjaukset, joita viedään kunnanjohtajan johdolla eteenpäin, Kainulainen sanoi valinnan ratkettua.

Kainulaisen mukaan Savitaipaleen tapaiset kunnat tulevat pärjäämään myös tulevaisuudessa. Hän näki Savitaipaleen eduiksi muun muassa sijainnin, ympäristön ja luonnon. Haasteita ovat puolestaan ikärakenne ja muuttoliike.

– Aion myös pureutua syvällisesti paikallisten yritysten tilanteeseen ja odotuksiin. Savitaipaleelle pitää saada myös uusia yrityksiä, se on yksi kunnan kantava voima, Kainulainen summasi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Kimmo Kainulaisen puolesta äänestivät

Maiju Hölsä (kd.)

Markku Kyllönen (kd.)

Janne Hölsä (kesk.)

Tuula Jäkälä (kesk.)

Vesa Jäkälä (kesk.)

Matias Karhula (kesk.)

Kyösti Kylliäinen (kesk.)

Juhana Liimatainen (kesk.)

Rauno Nikkilä (kesk.)

Kirsi Rasila (kesk.)

Timo Viiru (kesk.)

Kari Kotirinta (kok.)

Pekka Ässämäki (kok.)

Juhani Kylliäinen (ps.)

Jouni Kontunen (ps.)

Leena Byckling (sd.)

Juho Järvenpään puolesta äänestivät

Olli Pitkänen (kesk.)

Liisa Kilpi (kok.)

Matti Vahvanen (pro sle)

Satu Valassaari (pro sle)

Matti Käyhty (ps.)