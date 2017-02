Metkuillaan -konsertti on suurempi kuin koskaan

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Metkuillaan-suurkuorokonsertti pidetään Lappeenrannan urheilutalolla tiistaina 21. helmikuuta kello 18. Aamupäivällä kuullaan myös koululaiskonsertti, joka on tarkoitettu päiväkoti- ja kouluryhmille.

Metkuillaan-konsertti järjestetään tänä vuonna kahdeksannen kerran ja samalla rikotaan ennätyksiä: suurkuorokonsertissa esiintyvien määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Laulajat tulevat ympäri maakuntaa seitsemästä kunnasta ja noin 40 eri koulusta. Joukossa on lapsia myös Lemiltä, Savitaipaleelta ja Taipalsaarelta. Yleisöä odotetaan paikalle noin 3 000.

Konsertissa kuullaan yhteensä 19 musiikkituotosta. Konsertin ohjelmisto rakentuu lastenlaulujen ja ajankohtaisten hittien ympärille. Konsertin johtaa musiikin tohtori Sari Kaasinen ja sitä säestävät Otawa- ja Roihu -kansanmusiikkiyhtyeet.

Konsertti alkaa perinteiseen tyyliin Sari Kaasisen Metkulle säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella Metkuillaan ja päättyy lauluun Tämä Kylä. Lisäksi laulu Kis, kis kippurahäntä on sanoitettu Metku-kuorotoiminnassa mukana olevien kuntien mukaan.

Tämän vuoden hitteinä konsertissa kuullaan muun muassa palkitun Paula Vesalan kappale Älä Droppaa Mun Tunnelmaa, Robinin albumilta tunnetuksi noussut ja nuorten suureen suosioon kiirinyt Boom Kah sekä vanhemmalle väestölle tutumpi Mikko Alatalon lastenlaulu Känkkäränkkä.

Lasten kulttuurikeskus Metku avaa suoran videoyhteyden konsertin seuraamiseksi suoratoistovideolähetyksenä lastenmetku.fi -sivuston Metkun media- kanavalla.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi