Kitka on tiessään

Harvoin ovat tienpinnat ovat yhtä liukkaita kuin viime päivinä. Varsinkin alemmilla tieverkoilla tilanne on ollut paikoin erittäin hankala. Pääkallokelistä puhuminen tuntuu jopa vähättelyltä.

Poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellisia toimia. Varsin kuvaava on joutsenolaisen kuljetuspalvelun ratkaisu, josta Yle Lappeenranta ja Joutseno-lehti kertoivat aiemmin kuluvalla viikolla.

Aamun koulukuljetuksia ei pystytty tietyillä kyläteillä liukkauden takia ajamaan, ja autot kutsuttiin takaisin. Rohkea, mutta vastuullinen ja tilanteen huomioiden oikea teko.

Kokenut ammattiautoilija kertoi (Joutseno-lehti 20.2.) yli 30-vuotisen uransa aikana törmänneensä vastaavaan keliin vain kerran aiemmin. Yleensähän se on lumi, joka vaikeuttaa kulkua tien päällä.

Länsi-Saimaan alueellakaan ei ulosajoilta ei ole vältytty. Vakavista onnettomuuksista ei kuitenkaan ole tullut tietoa.

Maanantaiaamuna eräskin autoilija odotti apua pientareella. Jäljet kertoivat auton ajautuneen ulos tieltä ja kulkeneen hangessa hyvän matkaa. Hiukan kauempana samalla tiellä vastaan tullut traktori oli mitä ilmeisemmin menossa vetohommiin.

Tiistaina iltapäivällä epäonninen raskaan liikenteen kuski asensi ketjuja ajokkinsa renkaisiin. Täydessä lastissa ollut tukkirekka oli jaksanut mäen nyppylälle, mutta sitten tulivat fysiikan lait vastaan. Helppoa ei varmasti ollut ketjujen kanssa kapealla tiellä työmatkaliikenteen kulkiessa molempiin suuntiin.

Tienpitäjien hiukset harmaantuvat aina, kun lämpötila pomppii talvisin plussalta nopeasti pakkaselle. Aika vähän on lopulta tehtävissä. Hiekkaa ajetaan teille kiitettävästi, mutta se karkaa nopeasti ajouralta tien reunaan tai pakkautuu kaistan keskelle eikä renkaiden alle jää kuin murusia. Kitkaa ei juuri ole, kun nastoja vastassa on peilijäätä.

Paljon nähnyt liikennepoliisi puki olennaisen sanoiksi jokunen vuosi sitten. Olosuhteet eivät aiheuta yhtäkään onnettomuutta, vaan syyllinen istuu aina ratin ja penkin välissä. Nyt tarvitaan taas tien päälle malttia.

MATIAS LÖVBERG

