Kuolimolla luistellaan, Haikkaanlahdella kokoonnutaan laskiaissunnuntain viettoon

SAVITAIPALE & TAIPALSAARI Kuolimolle auratulla luonnonjääradalla Savitaipaleella pidetään perinteinen yleisötapahtuma tänään kello 12-21.

Luistelutapahtuman lähtöalue Pappilanlahdella Olkkolan rannassa on kaikille avointa ja maksutonta markkina-aluetta. Viiden kilometrin luistelulenkin kiertäminen luonnonjääradalla on maksullista yli 15-vuotiaille.

Alueella on buffetti, retkiluistimien ja potkureiden esittelyä, vuokrausta ja myyntiä sekä luistimien teroituspalvelu. Paikalla on Suomen Luisteluliiton edustus ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu (Eklu ry) haastaa osallistujat kokoamaan ryhmän ja luistelemaan yhteensä 100 kilometriä. Lappeenrantalainen Golden Illusions -muodostelmaluisteluryhmä esiintyy päivän aikana kello 17 ja 19.

Kello 18 alkaen luistelureitti valaistaan kymmenin roihuin, jonka jälkeen ilta jatkuu roihuluisteluna.

Haikkaanlahden metsästysmajalla pidetään puolestaan jo neljäs perättäinen laskiaistapahtuma huomenna 26. helmikuuta.

Koko perheen tapahtumassa on tarjolla ohjelmaa ja yhdessäoloa ulkoilun merkeissä. Tapahtuman vetonaula on superpitkä ja turvallinen liukumäki.

Päivän ohjelmassa on muun muassa mäenlaskukilpailu palkintoineen, hevosajelua perinteisellä kirkkoreellä, hiihtoladut lumitilanteen mukaan sekä arvontaa ja aidot rakovalkeatulet.

Buffetissa on tarjolla hernerokkaa ruisleivän kera, grillimakkaraa sekä virvokkeita.

Myös tangokuningas Jukka Hallikainen on mukana tapahtumassa. Hän juontaa sekä laulaa ja laulattaa laskiaistapahtuman väkeä. Uutuutena paikalla on lähituottajien myyntitori, josta on mahdollisuus myös ostaa kotiin viemiseksi lähituottajien elintarvikkeita.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Retkiluistelutapahtuma Savitaipaleella Kuolimon luonnonjääradalla (Olkkolan ranta) la 25.2. klo 12-21. Laskiaistapahtuma Taipalsaaren Haikkaanlahden metsästysmajalla (Vitsaintie 51) su 26.2. klo 12-15.