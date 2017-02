Urheiluseura Saimaan sylissä

TAIPALSAARI Yli 100-vuotias Taipalsaaren Veikot (TsV) on urheiluseura, joka on keinunut Saimaan sylissä, kuten tervahöyrykuntakin.

Seuran pitkästä historiasta kertoo vanha valokuva, jossa Haikkaanlahden koululaiset osoittavat hyvää uimataitoaan.

Jo ennen Suomen itsenäistymistä Peltoin soutujoukkue voitti keisarillisen maljan. Soutu on yksi seuran jatkumoita, sillä vuonna 2018 aiotaan Taipalsaarella taas järjestää SM-soudut.

Vastikään on valmistunut myytäväksi TsV:n yli sadasta vuodesta kertova elokuva, jonka on kuvannut ja leikannut taipalsaarelainen visuaalisen alan yrittäjä Petri Rapo.

