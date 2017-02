Viimeiset lintulaskentareitit kuljetaan viikon vaihteessa

SAVITAIPALE Tämän talven viimeiset talvilintulaskentareitit kuljetaan ensi sunnuntaina 5. maaliskuuta ja maanantaina 6. maaliskuuta. Hyrkkälässä Kurhilan reitin kevätlasketa tehdään sunnuntaina. Reitille lähtö tapahtuu Hyrkkäläntie 348:sta kello 10. Reitti on yhteensä 3,5 kilometriä pitkä ja puolessa välissä matkaa tehdään laavulle tulet, jossa voi paistaa esimerkiksi omia makkaroitaan tai lettuja. Tarjolla on kuumaa mehua. Tiet ovat helppokulkuisia ja kaikille sopivia.

Maanantaina taas kuljetaan Mäntyperän pitkä viiden kilometrin mittainen reitti, jossa metsäosuus on hieman haastavampaa. Reitille lähdetään Mäntyperän luontopisteeltä, jonka osoite on Survajantie 1351, kello 11. Reitiltä palatessa Mäntyperän luontopisteellä palaa myös tulet makkaran- tai letunpaistoa varten. Paikalla on kahvitarjoilu.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi