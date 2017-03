Näköyhteys saunalle häiritsee naapuria

TAIPALSAARI Naapurien suora näköyhteys saunarantaan häiritsee mökinomistajaa Taipalsaarella. Hän vaatii, että naapurit velvoitetaan estämään näkymät esimerkiksi istutuksilla.

Pariskunta hakee poikkeamislupaa 100 neliömetrin vapaa-ajan asunnon ja saunan rakentamista varten Ampujalassa.

Kiinteistöllä on aikaisemmin rakennettu viiden neliön sauna ja 20 neliön mökki.

Poikkeamisasia pyörii jo toista kierrostaan.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) hyväksyi vuonna 2013 poikkeamisen sillä ehdolla, että olemassa oleva vapaa-ajan rakennus muutetaan talousrakennukseksi ja vanha sauna puretaan.

Pariskunta halusi säilyttää vanhan saunan ja valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi elyn päätöksen ja palautti asian uuteen käsittelyyn.

Rajanaapuri on jättänyt uuden hakemuksen vuoksi muistutuksen, jossa valitetaan, että naapureilla on korkealla paikalla sijaitsevalta mökiltä suora näköyhteys heidän saunalleen, rantaan ja laiturille.

Teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto käsittelee tänään ehdotusta, jonka mukaan poikkeamislupa myönnetään ehdoilla, että vanha sauna puretaan ja vapaa-ajan asunto muutetaan talousrakennukseksi.

Rajanaapurin esittämä näköyhteyden estäminen huomioitaisiin rakennuslupakäsittelyssä.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi