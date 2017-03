Myllysillan lava herätettiin talvihorroksesta

SUOMENNIEMI Laskiaistiistai valkeni sumuisena ja lumisena Suomenniemellä, mutta Myllysillan lavan edusta oli saatu aurattua mukavasti. Eläkeläisyhdistyksen Suomenniemen osaston ensimmäiset monotanssit olivat alkamassa.

– Ajatuksen heitti alkujaan yhdistyksen varapuheenjohtaja Jorma Siitari, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Sillman idean synnystä.

Monotansseja pidetään erityisesti pohjoisessa. Tanssia voi myös muillakin kuin monoilla. Tiistaina lavalla näkyi myös kunnon huopikkaita, jotka luistavat mukavasti.

Vaikka hiihtolomaviikot ja ehkäpä Lahden MM-kisat verottivatkin tanssikansaa, niin paikalle saapui heti kahdeksitoista kolme hiihtäjää järven toiselta puolelta. Mari Kauria, Sinikka Kauria ja Riitta Pettinen.

– No kyllähän se monotansseihin piti tulla hiihtämällä, kun kerran sellaiset järjestetään, Pettinen totesi hymyssä suin.

Mari Kaurialle oli pohjoisen monotanssit tuttu tapahtuma. Hän lähtee joka vuosi hiihtämään pohjoiseen.

Sillman kertoi aluksi tanssikansalle uusia tuulia eläkeyhdistyksestä. Auttavan lähimmäisen toiminta on nyt saatu käyntiin ja huhtikuussa on luvassa retki Saarenmaalle.

– Auttavan lähimmäisen toiminta tarkoittaa, että he, jotka tarvitsevat apua, voivat ilmoittautua tähän toimintaan. Heitä pyritään auttamaan arkisissa asioissa, kuten tietokoneen käytössä tai vaikkapa lehden luvussa, Sillman selventää.

Auttaja kuuluu vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Ilmoituksen jälkeen pidettiin pieni lämmittelyjumppa, jonka jälkeen päästiin tanssimaan. Tanssit kruunattiin kahvilla, lämpimällä mehulla ja tuoreella pullalla.

KATARIINA AUVINEN

katariina.auvinen@lansisaimaa.fi