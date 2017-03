Koulukeskukseen perustettiin jalkapalloakatemia

SAVITAIPALE Koulukeskukseen kehitetään jalkapalloakatemiaa kirkonkylällä.

Akatemiassa mukana olevien yläkouluikäisten juniorien valmentamisesta vastaa Suomen A-maajoukkueen päävalmentajanakin toiminut Jukka Vakkila.

Vakkila muutti perheineen Savitaipaleelle viime vuoden lopulla. Hän on kunnan pitkäaikainen kesäasukas ja ollut mukana myös muun muassa Sapassifutis -tapahtumassa.

– Toiminta on kehitysvaiheessa, mutta kyseessä ei ole mikään pilotti, vaan jalkapalloakatemiasta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö Savitaipaleelle, Vakkila sanoo.

– Minä olen tässä ihan talkoohengellä mukana, hän hymyilee.

Koulun puolelta linkkinä jalkapallopiireihin toimii matematiikan ja fysiikan opettaja, Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) jalkapallojaoston puheenjohtaja Jari Enbuska.

Ryhmässä on tällä hetkellä mukana kahdeksan 2001–2004 syntynyttä savitaipalelaisjunioria. He eivät enää pelaa Savitaipaleella, mutta yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat aloittaneet jalkapalloharrastuksen StU:n riveissä.

– Kaikki nämä nuoret suhtautuvat tavoitteellisesti jalkapalloon kilpaurheiluna, koulukeskuksen rehtori Petri Kyyrä perustelee.

– Heillä on halu ja intohimo kehittää itseään. Ja siihen me haluamme antaa mahdollisuuden, Vakkila lisää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue aiheesta lisää torstain 2. maaliskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.