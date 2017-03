Kun kirja puhuu ja kävelee vastaan

Osallistuin Lemin Elävä kirjasto -päivään kirjan roolissa. Vaikka päivä jäi osaltani vain puoleen, kokemus oli varsin antoisa. Lemin koulukeskuksen nuoret jättivät hyvän kuvan itsestään ja kävimme monien kanssa mielenkiintoisia keskusteluja.

Toki myös se tuli esille, että 13–15-vuotiaiden valmiudet kohdata entuudestaan tuntemattomia ihmisiä ovat hyvin erilaiset. Luonteella on oma osuutensa. Toiset ovat hiljaisempia ja ujompia ja tyytyvät mieluummin olemaan ryhmässä mukana kuin johtamaan keskustelua. Paria poikkeusta lukuunottamatta pojat pysyivät yllättävänkin hissukseen.

Ehkä ajoittaisen hiljaisuuden syynä oli myös se, että toimittaja ei ”kirjana” kaikkia kiinnostanut. Kun itse elää ja hengittää tiettyä ammattia lähes kellon ympäri, on helppo olla suuna päänä.

Toimittajia kohtaan ei ole myöskään erityisiä ennakkoluuloja. Ei ainakaan kovin kärkeviä. Epäilen, että transvestiitti, skitsofreniaa sairastava rap-artisti tai esimerkiksi venäläislähtöinen maahanmuuttaja törmää arjessaan herkemmin jos jonkinlaisiin käsityksiin itsestään. Eivätkä kaikki kohtaamiset varmasti ole mukavia.

Ylipäätään pitää erottaa se, kohdistuvatko ennakkoluulot, kriittinen palaute tai kyseenalaiset yhteydenotot ammattiin vai henkilöön. Julkisessa ammatissa on usein pakko pystyä rakentamaan itselleen työminä ja henkilökohtainen minä.

Jos viranomaisen tai virkamiehen päätöksiä tai tekemisiä kyseenalaistetaan, palaute kohdistuu yleensä työminään. Jos nämä yhteydenotot pääsevät ihon alle ja vastaanotetaan henkilökohtaisina loukkauksina, työn tekeminen voi muodostua ylivoimaisen raskaaksi.

Kun ennakkoluulojen syy on sukupuolisessa suuntautumisessa, sairaudessa tai syntyperässä, tilanne on paljon vaikeampi ja myös henkisesti kuluttavampi.

Asiaa, joka on olennainen osa ihmistä, ehkä jopa määrittävänä, on hyvin vaikea erottaa samalla tavalla kuin ammattikuntien edustajat voivat toimia työminän kanssa.

Ennakkoluulojen hälventämisen lisäksi Elävä kirjasto toimi myös erilaisten ammattien esittelymahdollisuutena. Paikalla oli allekirjoittaneen lisäksi myös pappi, poliisi, palotarkastaja ja muun muassa Tullin huumekoiraohjaaja nelijalkaisen työkaverinsa kanssa.

Taukotilassa käytiin keskustelua muun muassa siitä, että vastaavan tilaisuuden voisi hyvinkin järjestää myös aikuisille. Ainakin viranomaisilla olisi paljonkin kerrottavaa. Ja kun tieto tulee kasvokkain ja läheltä, se myös yleensä uppoaa vastaanottajan selkäytimeen paremmin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi