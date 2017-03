Tummat sävyt kiehtovat Rämää

TAIPALSAARI Voodoo Child, Purple Haze tai kuka ties All along the watchtower. Jimi Hendrixin musiikki alkaa soida korvissa, kun katsoo silmit kiinni soittavaa kitarataituria Jari Rämän taulusta.

– Hendrixillä on Stratocaster, itsekin kitaraa soittava Rämä huomauttaa.

Taipalsaaren kunnanrakennusmestarina toimiva Jari Rämä, 57, on koonnut muun muassa Soul Train -yhtyeestä tutun muusikkoystävänsä Timo Röngän kanssa näyttelyn kirjastoon Saimaanharjulle.

Esillä on 28 maalausta, joista on yhdeksän on Rämän tuotantoa.

– Timon kanssa oli puhetta, että eiköhän pidetä näyttely. Täällä on aina ollut näyttelyitä, tämä on hyvä paikka, Rämä kehuu kirjastoa.

1600-luvun maalaukset innoittavat Rämää.

– Pidän tummista, hän kuvailee taidemakuaan.

Värien käyttö on Rämän mukaan aivan oma lukunsa.

– Loppujen lopuksi ei käytetä oikein montaa väriä. Sekoitat vaan niitä, että työ pysyy kasassa. Jos käytetään kamalasti värejä, työstä tulee kuin sirkuspaletti, josta värit hyppäävät ulos.

Jari Rämän ja Timo Röngän töitä voi ihailla kirjastolla maaliskuun loppuun saakka.

