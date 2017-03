Aarrejahti huipentuu Kärnäkoskelle

SAVITAIPALE Mohammed Atta sukeltaa Suvorovin aarteen perässä talvisessa lotjasatamassa Kärnäkoskella. Tunnetun ulkomaantoimittajan Mika Hentusen jännityskirja Attan aarre nostaa Savitaipaleen historialliset maisemat valokiilaan.

– Täällä tapahtuu loppuhuipennus, Hentunen paljastaa Kärnäkoskella.

Mohammed Atta ei ole kuitenkaan sama mies, joka ohjasi syyskuussa 2011 American Airlinesin lennon 11 päin New Yorkin Trade Centeriä. Hentusen teoksen yksi päähenkilöistä on terroristin täyskaima.

– Idea tuli siitä, että tapasin jenkeissä miehen, jonka nimi oli Mohammed Atta. Rupesin selvittämään asiaa ja totesin, että se on aika yleinen nimi kuten Matti Anttonen Suomessa, Hentunen kertoo.

Kärnäkosken ja Partakosken maisemat ovat tuttuja Hentuselle, sillä hänen vanhempansa rakensivat jo nelisenkymmentä vuotta sitten kesämökin Partakoskelle.

Aimo ja Terttu Hentunen olivat opettajia ja perhe asui Taavetissa.

– Koulut kävin suurimmaksi osaksi Luumäellä ja kirjoitin ylioppilaaksi Taavetin lukiosta, Mika Hentunen muistelee.

Nykyäänkin Hentunen käy Partakosken mökillä joka kesä.

– Ne ovat usein aika lyhyitä keikkoja. Jos käyn päiväseltäänkin.

Ulkomaantoimittajan isä on kuollut ja äiti asuu Jyväskylässä.

– Mökki on pysynyt. Se on yhdysside tänne, Hentunen miettii.

Hän ei kuitenkaan luonnehdi itseään kesäsavitaipalelaiseksi.

Maaliskuussa ilmestyvä Attan aarre on Mika Hentusen toinen kirja. Esikoisteos Oikeaan paikkaan pohjautuu Hentusen omiin komeuksiin ulkomaanreportterina.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

