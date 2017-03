Kannatatko seurakuntien yhdistymistä?

Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen seurakuntien yhdistymisselvitys on käynnissä. Keskeinen syy liittymiskeskusteluihin on ollut seurakuntien talouksien heikkeneminen ja siitä seuranneet resurssivaikeudet. Liittymisen puolesta on kuultu ääniä niin puolesta kuin vastaan. Lemin piispantarkastuksen yhteydessä piispa Seppo Häkkinen kannusti Lemin seurakuntaa liittymiseen kun taas lemiläinen Irja Haiko laittoi itsenäisen Lemin seurakunnan puolesta vetämään adressin.

Pitäisikö Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren seurakuntien yhdistyä? Kyllä

Ei Näytä tulokset