Lemillä oli matalin työttömyysaste tammikuussa

Tammikuussa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksessa oli yhteensä 22 954 työtöntä työnhakijaa. Se on 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Korkein työttömyysaste kunnittain oli Rautjärvellä ja matalin taas Lemillä.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 158 henkilöä. Se on kahdeksan enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Sen sijaan Savitaipaleelta ja Taipalsaarelta työttömät työnhakijat vähenivät vuoden takaiseen verrattuna.

Savitaipaleella työttömiä työnhakijoita oli 185 henkeä. Vuonna 2016 tammikuussa henkilöitä oli 206. Taipalsaarella luku oli 266. Se on kymmenen vähemmän kuin viime vuonna.

Missään Länsi-Saimaan alueen kunnista ei ollut tammikuussa vapaita työpaikkoja.

Työttömien määrä pieneni eniten rakennus- ja korjaustyöntekijöiden ammattiryhmässä. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien osuus kasvoi. Kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomen alueella oli tammikuussa pitkäaikaistyöttömiä 7 570 henkeä, joka on 96 henkeä enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna.

LSS

