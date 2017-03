Tomi Leivo vieraili Lemin koulukeskuksella

LEMI Säräkunnan kummipelaaja Tomi Leivo piipahti tiistaina Lemin koulukeskuksella, jossa innokkaat oppilaat pääsivät jututtamaan SaiPan liigajoukkueen laitahyökkääjää.

Kysymyksiä sinkoili laidasta laitaan. Leivo myönsi kiekkoilijan ikävimmäksi harjoitteeksi kesäisen mäkijuoksun, jota vedetään joka perjantai.

– Siinä oksennus lentää. Ei ole kivaa, hän kuvaili.

Kummipelaajalta tivattiin myös sitä, onko hän ollut kiekkokaukalossa tappelussa.

– En ole koskaan hanskoja tiputtanut, Leivo, 27, muisteli.

Kuten tapana on tällaisissa tilaisuuksissa, Tomi Leivokin joutui kirjoittamaan nimikirjoituksia käsi hellänä. Hän on kaiken lisäksi käsivamman vuoksi sairaslistalla.

– Onneksi se on vasen käsi, lappeenrantalainen myhäili.

